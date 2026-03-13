Décision de la CAF contestée : la FSF annonce un recours devant le TAS

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a réagi à la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) en annonçant son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans les plus brefs délais.

Dans un communiqué publié tard dans la soirée, l’instance indique avoir pris connaissance de la décision rendue le 17 mars 2026, relative à la rencontre opposant le Sénégal au Maroc lors de la finale de la CAN 2025. Cette décision fait suite à une plainte déposée après le match.

La CAF, à travers son jury d’appel, a validé le recours introduit par la Fédération royale marocaine de football. Elle a ainsi annulé la décision initiale du jury disciplinaire, estimant que certaines garanties procédurales n’avaient pas été respectées lors de la première instance.

En s’appuyant sur les articles 82 et 84 du règlement de la compétition, le jury d’appel a conclu que le comportement de l’équipe sénégalaise entrait dans leur champ d’application. En conséquence, le Sénégal a été déclaré perdant par forfait, avec un score de 3-0 en faveur du Maroc.

Face à cette situation, la FSF exprime son désaccord total, qualifiant cette décision d’inacceptable et sans précédent. Elle estime qu’elle porte atteinte à l’image du football africain.

Pour défendre ses droits ainsi que les intérêts du football sénégalais, la fédération annonce son intention de porter l’affaire devant le TAS à Lausanne. Elle affirme également son attachement aux principes d’intégrité et de justice sportive, tout en assurant qu’elle informera l’opinion publique de l’évolution du dossier.