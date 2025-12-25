Décès d’Adja Khar Mbaye : le monde de la culture sénégalaise en deuil

Reconnue pour son apport inestimable au rayonnement de la culture nationale, Adja Khar Mbaye a marqué plusieurs générations par son dévouement, sa rigueur et son attachement indéfectible aux valeurs de dignité, de transmission et d’authenticité. Femme de convictions, elle s’est illustrée tout au long de son parcours comme une véritable gardienne des traditions, œuvrant sans relâche pour leur préservation et leur valorisation.



Sa disparition laisse un vide immense au sein de la communauté artistique et culturelle, mais également dans le cœur de ses proches, amis et collaborateurs, qui saluent unanimement une femme humble, engagée et inspirante.



En ces moments de profonde tristesse, la rédaction de Thiesinfo adresse ses sincères condoléances à la famille éplorée d’Adja Khar Mbaye, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble des acteurs culturels du Sénégal. Que le Tout-Puissant l’accueille en Sa miséricorde et lui accorde le repos éternel.

