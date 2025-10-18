Menu
Décès d’Abdou Aziz Mbaye, président des communicateurs traditionnels du Sénégal


Rédigé le Lundi 20 Octobre 2025 à 01:39 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le Sénégal perd une figure emblématique de la communication traditionnelle. Abdou Aziz Mbaye, plus connu sous le nom de « Mame Fama », président des communicateurs traditionnels du Sénégal, est décédé le 19 octobre 2025 à l’hôpital Fann, des suites d’une longue maladie.


Décès d’Abdou Aziz Mbaye, président des communicateurs traditionnels du Sénégal

Réputé pour son engagement en faveur de la préservation et de la valorisation des traditions sénégalaises, Mame Fama a marqué toute une génération de communicateurs et de conteurs. Sa voix et ses actions ont contribué à maintenir vivante la richesse culturelle du pays, allant de la transmission orale des histoires et proverbes à la médiation sociale dans les communautés.

La communauté des communicateurs traditionnels, ainsi que de nombreux Sénégalais, pleurent la disparition de cet acteur incontournable du patrimoine immatériel du pays. Les détails concernant ses obsèques n’ont pas encore été communiqués



Lat Soukabé Fall
