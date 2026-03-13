Darou Khoudoss : le Grand Prix Hexagone pour le Coran sacre l’excellence religieuse

Darou Khoudoss : la première édition du Grand Prix Hexagone pour le Coran couronne l’excellence et l’engagement religieux

Darou Khoudoss a vibré au rythme du Saint Coran à l’occasion de la première édition du Grand Prix Hexagone pour le Coran, organisée durant tout le mois de Ramadan et clôturée par une grande finale empreinte de solennité, de ferveur religieuse et d’émotion. Portée par le comité d’organisation sous l’impulsion d’Elhadji Diop, avec l’appui de l’entreprise Hexagone SI, cette initiative ambitionne de promouvoir l’enseignement coranique, de révéler les talents locaux et de préparer les enfants de la commune aux grandes compétitions de récitation du Coran au niveau départemental, régional et national.

La finale s’est déroulée dans une ambiance particulièrement recueillie, marquée par des récitations mélodieuses, parfaitement articulées et riches en intensité spirituelle. Devant un public nombreux, acquis à la cause de l’enseignement religieux, les candidats ont livré des prestations de haute facture, sous l’appréciation d’un jury composé de savants et de spécialistes du Coran, chargés d’évaluer la prononciation, l’intonation, le rythme ainsi que la maîtrise du texte sacré.

Une finale de haute portée spirituelle

Durant toute la compétition, plusieurs dizaines de participants se sont illustrés par leur sérieux, leur dévouement et leur attachement profond au Livre saint. Chaque passage a suscité admiration et émotion, illustrant la vitalité de la tradition coranique au Sénégal et, plus particulièrement, dans la commune de Darou Khoudoss.

Le public, fortement mobilisé, a accompagné chaque récitation avec un profond respect, dans une atmosphère où se mêlaient recueillement, encouragements et fierté communautaire. Cette première édition a ainsi confirmé l’intérêt croissant des populations pour les initiatives éducatives et religieuses de proximité.

Un prix de 3 500 000 FCFA pour magnifier l’excellence

À l’issue de cette grande finale, le lauréat a reçu un prix exceptionnel de 3 500 000 FCFA, en plus d’un trophée et d’un certificat honorifique venant saluer son excellence, son engagement religieux et la qualité de sa prestation. Une récompense significative qui traduit la volonté des organisateurs d’encourager les jeunes à approfondir leur connaissance du Coran et à persévérer dans la voie du savoir religieux.

Au-delà du prestige, cette importante dotation constitue un signal fort en faveur de la valorisation des talents coraniques et de la promotion d’une jeunesse enracinée dans les valeurs de foi, de discipline et d’excellence.

Hexagone SI, un partenaire engagé dans la réussite de l’événement

Le concours a pu se tenir dans d’excellentes conditions grâce au partenariat avec Hexagone SI, qui a fortement contribué à l’organisation logistique et au transport pendant l’événement. Ce soutien a permis de rassembler les participants, les encadreurs et le public dans un cadre sécurisé, ordonné et propice au bon déroulement de la compétition.

À travers cet accompagnement, l’entreprise a démontré, une nouvelle fois, l’importance de l’implication des acteurs économiques locaux dans la promotion des initiatives culturelles, éducatives et religieuses.

Darou Khoudoss, entre dynamisme économique et rayonnement spirituel

Située à environ 17 kilomètres de Tivaouane et à près de 80 kilomètres de Dakar, la commune de Darou Khoudoss est l’une des plus importantes du département en termes de population, avec près de 104 000 habitants. Elle est connue pour ses importantes ressources minières, notamment le phosphate et le zircon, mais également pour son dynamisme économique croissant.

Ce potentiel est soutenu par des entreprises majeures évoluant dans les secteurs minier et logistique. C’est dans ce contexte qu’Hexagone SI s’impose comme un acteur de référence, notamment dans le transport de camions-bennes et l’accompagnement des activités minières et logistiques dans la zone.

Un engagement RSE estimé à 30 millions de FCFA par an

Prenant la parole, les responsables de l’initiative ont rappelé que cette compétition s’inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise Hexagone SI, qui déploie chaque année un budget estimé à 30 millions de FCFA pour soutenir les populations dans plusieurs domaines prioritaires.

Cette politique de responsabilité sociale se traduit par des actions concrètes dans l’éducation, avec notamment la construction de salles de classe, la récompense des meilleurs élèves, l’appui aux étudiants, ainsi que le financement d’initiatives à forte portée communautaire.

Les organisateurs ont d’ailleurs rappelé qu’au cours des derniers jours, un appui a également été apporté à des étudiants afin de les accompagner dans leurs besoins universitaires. Une démarche qui confirme la volonté de l’entreprise de faire de l’éducation et de la formation des leviers essentiels de développement local.

Préparer les enfants de Darou Khoudoss aux grandes compétitions

Pour le comité d’organisation, cette première édition ne constitue qu’un point de départ. L’ambition affichée est désormais de mieux préparer les enfants de la commune afin qu’ils puissent, dès les prochaines éditions, prendre part avec succès aux grands concours coraniques organisés à l’échelle départementale, régionale et nationale.

Les initiateurs souhaitent ainsi faire de Darou Khoudoss un véritable vivier de talents coraniques, capable de rayonner bien au-delà de la commune. Cette vision s’inscrit dans une dynamique de transmission, d’encadrement et de promotion du mérite religieux chez les jeunes générations.

Des remerciements appuyés aux autorités et aux populations

Les organisateurs ont, par ailleurs, exprimé leur profonde gratitude à l’endroit des autorités administratives, religieuses et locales pour leur présence et leur accompagnement. Des remerciements particuliers ont été adressés au sous-préfet, qui a honoré la cérémonie de sa présence en la présidant, ainsi qu’à l’ensemble des chefs religieux, aux responsables locaux et à toutes les populations de Darou Khoudoss pour leur mobilisation remarquable.

Cette forte adhésion populaire conforte les initiateurs dans leur volonté d’inscrire le concours dans la durée et d’en faire un rendez-vous annuel majeur du calendrier religieux local.

Une édition appelée à grandir

Sous l’impulsion d’Elhadji Diop et avec le soutien déterminant d’Hexagone SI, cette première édition du Grand Prix Hexagone pour le Coran s’impose déjà comme une réussite éclatante. Entre valorisation de l’enseignement coranique, promotion de l’excellence, cohésion communautaire et engagement sociétal, l’événement a jeté les bases d’une initiative prometteuse appelée à prendre de l’ampleur dans les années à venir.

Les organisateurs espèrent ainsi renforcer davantage la compétition lors de la prochaine édition, avec une participation encore plus large des enfants de la commune et une meilleure préparation pour les grands concours à venir. Une perspective qui témoigne d’une conviction forte : investir dans l’éducation religieuse, c’est aussi bâtir une jeunesse plus solide, plus disciplinée et plus inspirée.

Tél : 77 531 25 79

Vidéo : Voir la vidéo de l’événement