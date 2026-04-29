Thiès-Ouest : la décharge de Keur Massamba Guèye en feu, les populations suffoquent

Thiès – Une vive inquiétude gagne les populations de Thiès-Ouest après l’incendie déclaré à la décharge de Keur Massamba Guèye. Depuis le 28 avril, d’épaisses fumées toxiques envahissent les quartiers environnants, exposant les riverains à de sérieux risques sanitaires.

Un incendie aux conséquences inquiétantes

Le feu, déclenché en pleine journée, continue de consumer des déchets à ciel ouvert. La combustion de matières plastiques et de produits toxiques dégage une fumée dense et suffocante, rendant l’air irrespirable dans plusieurs zones.

Des populations en détresse

Les habitants dénoncent une situation alarmante, marquée par des difficultés respiratoires, notamment chez les enfants et les personnes âgées. Plusieurs voix s’élèvent pour réclamer une intervention urgente des autorités.

Un problème récurrent

Ce nouvel incendie relance le débat sur la gestion des déchets à Thiès. Les populations appellent à des solutions durables pour éviter la répétition de tels drames environnementaux.