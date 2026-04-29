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Histoire nationale : Diomaye Faye accélère la valorisation du patrimoine sénégalais


Rédigé le Jeudi 30 Avril 2026 à 08:34 | Lu 71 fois Rédigé par


Le président Bassirou Diomaye Faye insiste sur la valorisation de l’histoire du Sénégal et son intégration renforcée dans les programmes éducatifs.


Histoire nationale : Diomaye Faye accélère la valorisation du patrimoine sénégalais

 

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a souligné le rôle essentiel de l’histoire nationale dans la construction d’un Sénégal souverain, équitable et prospère.
Dans cette perspective, il a invité le ministère de la Culture ainsi que le Secrétariat d’État en charge du Patrimoine historique à accélérer l’achèvement et la diffusion des ouvrages dédiés à l’Histoire générale du Sénégal, déjà réalisés par des chercheurs et universitaires.
Le chef de l’État a également rendu hommage aux équipes scientifiques impliquées, mettant en avant leur contribution à la valorisation des grandes figures et des événements marquants du pays.
Par ailleurs, il a demandé aux ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur de renforcer l’intégration et la diffusion de l’histoire du Sénégal et du continent africain dans les programmes scolaires et universitaires.



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