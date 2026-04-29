Histoire nationale : Diomaye Faye accélère la valorisation du patrimoine sénégalais

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a souligné le rôle essentiel de l’histoire nationale dans la construction d’un Sénégal souverain, équitable et prospère.

Dans cette perspective, il a invité le ministère de la Culture ainsi que le Secrétariat d’État en charge du Patrimoine historique à accélérer l’achèvement et la diffusion des ouvrages dédiés à l’Histoire générale du Sénégal, déjà réalisés par des chercheurs et universitaires.

Le chef de l’État a également rendu hommage aux équipes scientifiques impliquées, mettant en avant leur contribution à la valorisation des grandes figures et des événements marquants du pays.

Par ailleurs, il a demandé aux ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur de renforcer l’intégration et la diffusion de l’histoire du Sénégal et du continent africain dans les programmes scolaires et universitaires.