Dakar : plus de 1 300 litres d’huiles usagées saisis lors d’une opération d’hygiène à la Médina

Une intervention menée dans le quartier de la Médina, à Dakar, a permis à la Brigade régionale d’hygiène de retirer du circuit 1 325 litres d’huiles usagées jugées impropres à la consommation. L’opération était conduite sous la supervision du capitaine Idrissa Ndiaye.



Cette action fait suite à des informations ayant conduit les agents à identifier un réseau suspecté de collecte et de revente de ce type de produits. Elle s’inscrit dans le cadre du renforcement des contrôles sanitaires effectués dans la région de Dakar afin de prévenir les pratiques à risque pour la santé publique.



Sur place, une personne a été interpellée. Lors des premières déclarations, elle a indiqué récupérer ces huiles auprès de restaurants pour les revendre à bas prix. Par la suite, lors de son audition, elle a évoqué une destination différente, affirmant que les produits étaient destinés à une unité artisanale de fabrication de savon située dans la région de Kolda. Ces explications n’ont pas convaincu les autorités.



Au terme de l’enquête, l’individu a été poursuivi pour mise en vente de produits impropres à la consommation, en application des dispositions sanitaires en vigueur.



Les services d’hygiène ont réitéré leur engagement à poursuivre les opérations de contrôle et ont encouragé les citoyens à continuer de signaler les pratiques suspectes, notamment dans les secteurs de la restauration, des boulangeries et des unités de production non déclarées.

