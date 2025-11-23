Daro Mbaye en deuil : décès de son époux Mame Less Thioune

Hospitalisé depuis quelque temps à l’hôpital CTO de Dakar, il a finalement succombé à une longue maladie, plongeant sa famille ainsi que la communauté artistique dans une profonde tristesse.



Reconnu pour son humilité, sa générosité et son soutien indéfectible à la carrière de son épouse, Mame Less Thioune laisse derrière lui un grand vide. Son départ constitue une perte immense pour tous ceux qui l’ont côtoyé et pour le milieu musical qui appréciait sa discrétion et son dévouement.



En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Dakaractu adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la sphère culturelle sénégalaise. Qu’Allah l’accueille en Son paradis éternel.

