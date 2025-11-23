Menu
Dimanche 30 Novembre 2025

Lat Soukabé Fall


Dans la soirée de ce samedi, le décès de Mame Less Thioune, personnalité bien connue du paysage culturel sénégalais et époux de la célèbre diva Daro Mbaye.


Daro Mbaye en deuil : décès de son époux Mame Less Thioune

Hospitalisé depuis quelque temps à l’hôpital CTO de Dakar, il a finalement succombé à une longue maladie, plongeant sa famille ainsi que la communauté artistique dans une profonde tristesse.

Reconnu pour son humilité, sa générosité et son soutien indéfectible à la carrière de son épouse, Mame Less Thioune laisse derrière lui un grand vide. Son départ constitue une perte immense pour tous ceux qui l’ont côtoyé et pour le milieu musical qui appréciait sa discrétion et son dévouement.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction de Dakaractu adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches, ainsi qu’à l’ensemble de la sphère culturelle sénégalaise. Qu’Allah l’accueille en Son paradis éternel.



