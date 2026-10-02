Dalifort : le faux adjudant de police tombe pour proxénétisme présumé

Une opération de la Brigade de recherches

La Brigade de recherches du commissariat de Dalifort a mené, le 1er octobre 2026, une opération dans le secteur de la Seras. Les investigations ont abouti à l’interpellation de quatre personnes soupçonnées d’être impliquées dans un réseau présumé de prostitution.





Parmi les personnes interpellées figurent trois ressortissantes nigérianes et un Sénégalais âgé de 25 ans, présenté comme un chauffeur domicilié à la Patte d’Oie.





Les enquêteurs soupçonnent ce dernier d’avoir joué un rôle central dans le fonctionnement du réseau.





Une fausse identité pour gagner la confiance

Selon les éléments rapportés dans le cadre de l’enquête, le jeune homme aurait prétendu être adjudant de police.





Cette fausse qualité lui aurait permis, selon les enquêteurs, de gagner la confiance des personnes qu’il fréquentait et de leur faire croire qu’elles bénéficiaient d’une forme de protection.





Il aurait également utilisé des plateformes numériques pour mettre en relation les femmes avec des clients. L’application Tinder est notamment citée dans les éléments de l’enquête.





Le suspect aurait ensuite demandé de l’argent en échange de cette prétendue protection.





Plusieurs objets saisis

Les perquisitions effectuées dans le cadre de la procédure auraient permis aux enquêteurs de récupérer plusieurs objets et effets susceptibles d’intéresser l’enquête.





Il s’agit notamment de téléphones portables, de préservatifs, de nairas, d’un sex-toy et de lubrifiant.





Ces éléments sont désormais versés au dossier afin de permettre aux enquêteurs de préciser les activités des personnes interpellées et le rôle exact de chacune d’elles.





Des poursuites annoncées

Les quatre mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une procédure portant notamment sur des faits d’association de malfaiteurs, d’incitation à la débauche, de proxénétisme et de récidive d’usurpation de fonction.





Selon les informations rapportées par les sources proches du dossier, les premières auditions auraient permis aux enquêteurs de recueillir des éléments importants sur le fonctionnement présumé du réseau.





L’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur réelle des activités, d’identifier d’éventuels autres protagonistes et de vérifier les différents rôles attribués aux personnes interpellées.





Comme dans toute procédure pénale, les personnes mises en cause bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive établisse leur culpabilité.



À retenir : quatre personnes ont été interpellées à Dalifort dans une enquête sur un réseau présumé de prostitution. Le principal suspect est accusé d’avoir usurpé la qualité d’adjudant de police et d’avoir utilisé notamment Tinder pour trouver des clients.

