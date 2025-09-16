Dakar : un documentaire relance l’appel au boycott culturel d’Israël en soutien à la Palestine

Dakar : projection du film Les enfants d’Arna en appel au boycott culturel d’Israël

Le film documentaire Les enfants d’Arna, projeté vendredi à Dakar, a servi de cadre à un plaidoyer en faveur du boycott culturel et académique d’Israël, accusé de perpétrer un ”génocide” contre la population palestinienne.



L’initiative est portée par le collectif African Artists Against Apartheid, en collaboration avec le centre Yennenga du cinéaste sénégalais Alain Gomis et l’artiste palestino-irlandais Samir Eskanda.



« Il ne suffit plus de se dire solidaires de la Palestine, il faut prendre des actions. Le boycott est aujourd’hui l’arme la plus puissante pour faire face au régime d’apartheid qu’est Israël », a déclaré Tabara Korka Ndiaye, membre du collectif, en marge de la projection.



D’une durée d’1h34, ce documentaire coréalisé en 2003 par l’Israélien Juliano Mer-Khamis et le Néerlandais Danniel Danniel retrace l’histoire d’une troupe théâtrale d’enfants dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie. Devenus adultes, certains de ces jeunes se retrouvent à défendre leur camp face au siège de l’armée israélienne.



Pour Mme Ndiaye, cette œuvre illustre comment les arts et la culture, à travers le théâtre, peuvent éveiller les consciences et donner une voix aux enfants.



De son côté, l’artiste Samir Eskanda a souligné que la campagne de boycott menée via la musique, le théâtre, le cinéma et d’autres expressions artistiques vise à pousser les décideurs à agir rapidement pour mettre fin à la tragédie palestinienne.



📝 aps