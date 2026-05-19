Dakar : le piège du « pneu crevé » tourne mal pour deux voleurs présumés

Les faits se sont déroulés vers 12h30 aux environs de l’École nationale de police. La victime, identifiée sous les initiales Y. Hane, venait d’effectuer un retrait de 100 millions FCFA auprès d’une agence Ecobank Sénégal. La somme avait été répartie dans deux sacs distincts : 20 millions dans l’un et 80 millions dans l’autre.





Peu après son départ, le commerçant aurait été suivi par les suspects. Alors qu’il circulait en véhicule, il remarque un comportement anormal et décide de s’arrêter dans le secteur d’Escort Liberté pour vérifier l’état de ses pneus.





C’est à ce moment que les malfaiteurs passent à l’action. Profitant de son attention portée sur la roue arrière droite, qui semblait avoir été sabotée, les deux hommes à moto ouvrent rapidement une portière du véhicule et s’emparent du sac contenant les 80 millions FCFA avant de prendre la fuite.





Alerté, le commerçant se lance immédiatement à leur poursuite en criant à l’aide. Ses appels attirent des passants et automobilistes, qui interviennent à leur tour. La course-poursuite prend fin au niveau d’un feu tricolore situé sur l’axe du BRT, où les deux suspects sont maîtrisés par des citoyens avant l’arrivée de la police.





Le sac contenant la totalité des 80 millions FCFA a été récupéré intact.





Les deux mis en cause ont été conduits au commissariat de Grand-Dakar. Ils ont été identifiés comme Obinna Osunwa, Nigérian âgé de 41 ans résidant aux Parcelles Assainies, et Justin Mmadu, Ghanéen de 31 ans, livreur domicilié dans le même quartier.





Selon les premiers éléments de l’enquête, ils auraient reconnu les faits. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol commis avec ruse en flagrant délit. L’enquête se poursuit afin de déterminer l’existence éventuelle de complices ou d’un réseau organisé.

