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Affaire Ass Dione : une nouvelle procédure pour escroquerie au visa relance le dossier judiciaire


Rédigé le Jeudi 21 Mai 2026 à 01:07 | Lu 26 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le dossier judiciaire visant Ass Dione connaît un nouveau développement. Déjà incarcéré depuis le 31 mars 2026 dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, le chanteur religieux fait désormais face à une procédure distincte liée à une présumée escroquerie au visa.


Affaire Ass Dione : une nouvelle procédure pour escroquerie au visa relance le dossier judiciaire

Selon des sources judiciaires, le procureur de la République près le tribunal de Pikine-Guédiawaye a transmis un soit-transmis à la Brigade de recherches de Keur Massar pour enquête. Cette décision fait suite à deux plaintes déposées contre le mis en cause.
 

Les plaignants affirment avoir été victimes de manœuvres frauduleuses dans le cadre de démarches d’obtention de visas, avec des pertes financières à la clé. L’enquête vise à vérifier les faits dénoncés et à déterminer les responsabilités.

 

Dans le cadre de cette nouvelle affaire, Ass Dione a été extrait de sa cellule de détention ce mercredi 20 mai 2026 pour être entendu par les enquêteurs de la gendarmerie de Keur Massar.
 

À l’issue de son audition, il a été placé en garde à vue, en attendant sa présentation devant le parquet, prévue dans les prochaines 24 à 48 heures selon les informations disponibles.

 

Déjà poursuivi dans un premier dossier pour des faits graves, cette nouvelle procédure pourrait aggraver la situation judiciaire du mis en cause. Une éventuelle nouvelle inculpation et un second mandat de dépôt ne sont pas exclus, selon des sources proches de l’enquête.

 

L’affaire est suivie par les autorités judiciaires de la zone de Pikine-Guédiawaye, sous la supervision du parquet dirigé par le procureur Saliou Dicko. L’enquête reste en cours et les charges définitives n’ont pas encore été établies.



Lat Soukabé Fall

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