Dakar accueille la 10e édition du “Senegal World Tennis Tour” du 3 au 15 novembre





La 10e édition du tournoi international junior de Dakar, baptisée “Senegal World Tennis Tour”, se déroulera du 3 au 15 novembre 2025 à l’Olympique Club de Dakar, a annoncé le Comité d’organisation. Plus d’une vingtaine de nationalités prendront part à cette compétition placée sous l’égide de la Fédération internationale de tennis (ITF).



Selon le directeur du tournoi, Abou Berthé, environ 35 garçons et 28 filles sont attendus, représentant plus de 25 pays, dont le Japon, la Pologne, le Maroc, la Belgique, le Royaume-Uni, la Lettonie, la Suisse, le Canada, la Hongrie, les États-Unis, Singapour, la Suède et Haïti, entre autres.



Le tournoi se déroulera en deux phases :



la catégorie J30 , prévue du 3 au 8 novembre ,

suivie de la catégorie J60, du 10 au 15 novembre.

Ces compétitions permettent aux jeunes âgés de 13 à 18 ans d’accumuler des points pour le classement mondial junior. La lettre “J” désigne la catégorie “junior” tandis que le chiffre indique le niveau du tournoi, le J30 étant le plus bas et le J500 le plus élevé. Les résultats obtenus à Dakar seront également pris en compte dans le classement de l’Association des professionnels du tennis (ATP).



Le Sénégal sera représenté par Léa Crozetti, fidèle participante, ainsi que par plusieurs jeunes joueurs effectuant leur première apparition dans la compétition.

« Nous n’attendons pas de résultats majeurs de nos représentants cette année, mais cette expérience leur permettra de gagner en maturité et en compétitivité », a déclaré Abou Berthé.



L’édition précédente avait été saluée par l’ITF, un signe de reconnaissance du professionnalisme de l’équipe d’organisation. Pour cette 10e édition, le comité entend poursuivre la promotion du tennis au Sénégal et renforcer son impact sur la jeunesse, malgré la faible participation africaine constatée cette année.



« Nous regrettons la baisse du nombre de joueurs africains, à l’exception des Marocains et Sénégalais. L’an dernier, nous avions accueilli des participants du Mali, du Ghana et de la Côte d’Ivoire », a rappelé M. Berthé.



À noter que la compétition changera de nom dès le 1er janvier 2026 pour devenir officiellement “World Tennis”, conformément aux nouvelles orientations de la Fédération internationale de tennis.

