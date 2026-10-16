Dakar : Un taximan aspergé de gaz et dépouillé à 3 heures du matin

Une course nocturne a viré au guet-apens pour un chauffeur de taxi à Dakar. Dans la nuit du 16 au 17 octobre, aux environs de 3 heures du matin, le conducteur aurait été victime d’une agression soigneusement exécutée par deux individus qui s’étaient présentés comme des clients ordinaires.



Selon les éléments rapportés dans le cadre de cette affaire, le taximan avait pris en charge les deux hommes aux HLM Patte d’Oie. Leur destination était le quartier Arafat. Mais à l’approche du lieu indiqué, la situation aurait brusquement dégénéré.





Un gaz neutralisant utilisé pour agresser le chauffeur

La patrouille policière permet de lancer les recherches

Deux suspects âgés de 25 et 27 ans interpellés

Garde à vue pour association de malfaiteurs et vol avec violence

D’après les informations de l’enquête, le passager installé à l’arrière du véhicule serait passé à l’action en aspergeant le chauffeur d’une substance irritante contenue dans une bombe à gaz.Pris au dépourvu et fortement incommodé par le produit, le conducteur se serait retrouvé dans l’incapacité de réagir efficacement face à ses agresseurs présumés. Profitant de cette situation, les deux individus lui auraient arraché son téléphone portable de marque Samsung S20+ ainsi que sa recette journalière.Après leur forfait présumé, les deux hommes auraient pris la fuite en direction de « Pakbi », dans le secteur de Liberté 6. Pour le chauffeur, cette agression représente non seulement une atteinte à son intégrité physique, mais également une perte financière susceptible d’affecter directement ses revenus quotidiens.Le déroulement de l’affaire a toutefois connu un tournant lorsque les policiers du commissariat d’arrondissement de Grand-Yoff, alors en patrouille, ont découvert le chauffeur en détresse.Alertés par la situation, les éléments de police se sont mobilisés pour recueillir les premières informations et exploiter les renseignements disponibles. Les recherches engagées dans la foulée ont permis de remonter jusqu’à deux suspects présumés.Les policiers ont finalement procédé à leur interpellation. Selon les informations publiées, les deux hommes ont été retrouvés en possession du téléphone portable présenté comme ayant été dérobé au taximan.Les personnes mises en cause sont identifiées sous les noms de M. Niass et M. Touré.M. Niass, âgé de 27 ans et chauffeur de profession, réside aux Parcelles Assainies, unité 13. Son présumé complice, M. Touré, âgé de 25 ans, exerce le métier de menuisier et habite à la Cité Millionnaire.Confrontés aux accusations, les deux suspects auraient nié les faits. Leurs déclarations n’auraient cependant pas convaincu les enquêteurs. La victime les aurait formellement reconnus, selon les éléments rapportés dans cette affaire.La découverte du téléphone du taximan en leur possession constitue également un élément important de la procédure. Il appartiendra toutefois à l’enquête judiciaire d’établir précisément les circonstances de l’agression et le degré d’implication de chacun des mis en cause.À l’issue de leur interpellation, les deux suspects ont été placés en garde à vue. Les faits visés dans la procédure portent notamment sur l’association de malfaiteurs et le vol avec violence commis de nuit à l’aide d’un gaz neutralisant.L’enquête se poursuit afin de consolider les éléments recueillis et de déterminer toutes les responsabilités dans cette affaire. Aucune condamnation n’étant mentionnée à ce stade, les deux hommes restent présumés innocents jusqu’à une éventuelle décision de justice.Cette agression présumée rappelle les risques auxquels peuvent être confrontés les chauffeurs de taxi, particulièrement lors des courses nocturnes. Pour ces professionnels, qui transportent parfois des clients inconnus à toute heure, la sécurité demeure une préoccupation majeure.