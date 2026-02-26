Menu
Dakar : Trois Chinois arrêtés pour exercice illégal de la médecine


Rédigé le Vendredi 27 Février 2026 à 12:02 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Brigade de recherche de Dakar a interpellé, lundi 23 février, trois ressortissants chinois surpris en flagrant délit d’exercice de la médecine dans le cabinet Haoqi, situé près du rond-point de l’Assemblée nationale. Selon les enquêteurs, les prévenus ne disposeraient pas des qualifications requises. Ils ont été placés en garde à vue pour « association de malfaiteurs, exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui ».


D’après le quotidien Libération, les investigations ont révélé que l’entreprise chinoise Haoqi, spécialisée dans la commercialisation de produits biologiques, opérait au Sénégal depuis au moins 2015. Elle fonctionnait alors avec une Déclaration d’Importation de Produits Alimentaires (DIPA), expirée depuis avril 2025, ce qui remettait en cause sa légalité.
 

Les arrestations et la fermeture du cabinet font suite à une dénonciation anonyme signalant la présence d’un cabinet médical tenu par des étrangers. Un agent infiltré aurait été consulté sur place et s’était vu prescrire des produits pour un montant de 51 000 FCFA par l’un des prévenus.
 

La comparaison des produits commercialisés avec ceux autorisés par la Commission nationale du médicament a permis aux enquêteurs de constater que l’autorisation présentée n’était qu’un subterfuge destiné à masquer des pratiques irrégulières. Les investigations se poursuivent pour déterminer l’ampleur de ces activités illégales.



Lat Soukabé Fall

