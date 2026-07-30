D'après les premiers éléments de l'enquête, les assaillants, qui circulaient à bord d'un véhicule 4x4 blanc sans plaque d'immatriculation, sont passés à l'action aux environs de 4 heures du matin. Après avoir forcé une fenêtre pour s'introduire dans les locaux de la banque, ils ont tenté d'accéder au coffre-fort contenant les fonds de l'établissement, mais sans succès.





Alertés rapidement, les gendarmes de la brigade de Dagana sont intervenus sur les lieux, contraignant les malfaiteurs à abandonner leur opération. En prenant la fuite, les suspects ont tiré plusieurs coups de feu en l'air avant d'ouvrir le feu sur un véhicule garé devant l'auberge « Le Walo », située à proximité de l'agence bancaire.





Malgré ces tirs, aucune victime ni aucun blessé n'ont été enregistrés, selon les autorités.





Les braqueurs ont toutefois laissé derrière eux plusieurs objets pouvant servir à l'enquête, notamment une scie, un marteau, une tenaille ainsi que plusieurs douilles de cartouches de calibre 12.





Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie afin d'identifier les auteurs de cette tentative de braquage, de les localiser et de les interpeller. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de cette attaque et retrouver les fugitifs.

