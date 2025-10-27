DRAME À BAMBADINKA (TAMBACOUNDA) : UNE QUERELLE AUTOUR D’UN ÂNE TOURNE AU MEURTRE ENTRE DEUX FRÈRES

Tout commence lundi 27 octobre, vers 14 heures, lorsque M. Keïta, 22 ans, demande à son jeune frère G. Keïta d’aller s’occuper de leur âne.

Une demande apparemment banale, mais que le plus jeune prend mal.

Les mots fusent, le ton monte, et la dispute dégénère en bagarre. Les voisins interviennent à temps pour les séparer. L’incident semble clos… du moins en apparence.



Quelques heures plus tard, vers 17 heures, les deux frères se retrouvent à la boutique du village.

L’aîné relance le sujet de l’âne. Le cadet lui répond sur un ton jugé insolent. Une nouvelle altercation éclate, mais les témoins s’interposent à nouveau.

Frustré, M. Keïta préfère rester un moment sur place avant de rentrer au domicile familial.



Le mardi 28 octobre, vers 8 heures du matin, le jeune G. Keïta, toujours en colère, se rend dans la chambre de leur mère où se trouve son frère aîné.

Armé d’un couteau, il se jette sur lui. Une violente lutte s’engage entre les deux jeunes hommes.



Selon le récit de M. Keïta, il serait parvenu à désarmer son frère au cours de la bagarre. Dans le feu de l’action, il lui assène un coup fatal avec la même arme. Le cadet s’effondre, mortellement touché.



Alertés, les éléments de la brigade de proximité de Dialacoto se rendent rapidement sur les lieux du drame.

Le corps sans vie du jeune garçon est découvert, tandis que M. Keïta est arrêté et placé en garde à vue.

Le cultivateur de 22 ans est poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

