Babacar Diop appelle à raviver les valeurs morales et civiques en rendant hommage à Lat Dior





Le maire de Thiès, Babacar Diop, a rendu hommage lundi à Lat Dior Ngoné Latyr Diop, figure emblématique de la résistance à la colonisation française, à l’occasion du 139e anniversaire de sa mort. La cérémonie s’est tenue devant le monument dédié au héros national, au cœur de la ville.



Dans son discours, Babacar Diop a insisté sur la nécessité, pour toute nation, de préserver et promouvoir des valeurs morales et civiques.



“Le monde a besoin de valeurs fortes, de courage, de noblesse et de justice”, a-t-il affirmé, soulignant que les nations ne peuvent se construire sur le pessimisme, le doute ou la négation.



Le maire a rappelé que la foi et l’optimisme sont indispensables à la construction d’un avenir durable. Pour lui, l’histoire d’un peuple est indissociable de celle de ses héros :



“Les grandes nations se bâtissent à travers les hommes et les femmes qui ont su incarner la grandeur et le sacrifice. Il n’y a pas de véritable héroïsme sans sincérité ni engagement total pour une cause juste.”



Évoquant la vie de Lat Dior, mort le 27 octobre 1886 à la bataille de Dékheulé dans l’ancien royaume du Cayor, Babacar Diop a rappelé son combat pour la liberté, la dignité et l’indépendance de son peuple.

