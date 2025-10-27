Les acteurs du transport appellent à la modernisation du parc automobile et à la production locale de véhicules





Des acteurs du secteur du transport ont lancé, mardi à Dakar, un appel en faveur d’une réglementation renforcée et d’une modernisation du parc automobile national, notamment par le biais d’une production locale de véhicules.



Prenant la parole lors d’une table ronde sur le financement des transports publics, organisée par le ministère des Transports terrestres et aériens et le Fonds de développement des transports terrestres, l’opérateur économique Serigne Mboup a souligné l’importance d’une réforme globale du secteur.



“Nous devons renouveler et réglementer le parc automobile. Il faut soutenir les progrès réalisés avec le TER et le BRT, mais aussi valoriser les initiatives privées comme celles de l’AFTU, qui mobilisent peu de subventions publiques”, a-t-il déclaré.



Le président-directeur général du groupe CCBM, également maire de Kaolack, a insisté sur le rôle stratégique du transport dans le développement du pays. Il a appelé à mobiliser des ressources pour le Fonds de développement des transports terrestres, afin de l’orienter vers la modernisation du secteur, tout en favorisant la production nationale de véhicules.



Serigne Mboup s’est aussi félicité du relèvement de la limite d’âge des véhicules d’occasion importés, tout en plaidant pour la création d’unités de fabrication locales afin d’offrir des véhicules plus accessibles et compétitifs. Il a toutefois regretté que les banques rejettent encore de nombreux dossiers de financement présentés par les transporteurs.



De son côté, Gora Khouma, secrétaire général de l’Union des transporteurs routiers du Sénégal, a salué la mise en place du fonds de développement, tout en appelant à réorganiser et moderniser les pratiques professionnelles.



“Le renouvèlement du parc automobile et la réglementation du secteur sont indispensables. Nous devons moderniser notre manière de travailler”, a-t-il affirmé.



Le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE), Mamadou Faye, a rappelé que le transport routier représente plus de 90 % des activités du secteur, générant plus de 300 000 emplois, pour la plupart informels.



Il a toutefois relevé plusieurs défis structurels, parmi lesquels l’absence d’une gouvernance efficace, le manque d’organisation des acteurs, la non-sécurisation des recettes, ainsi que le coût élevé des véhicules.

