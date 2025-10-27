Coupe du monde U17 : neuf équipes africaines, dont le Sénégal, qualifiées pour les seizièmes de finale





Neuf pays africains, dont le Sénégal, ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde U17, à l’issue de la phase de groupes qui s’est achevée mardi à Doha, au Qatar.



Cette édition 2025, qui se déroule du 3 au 27 novembre, marque la première Coupe du monde U17 élargie à 48 équipes. Le continent africain y est représenté par dix nations : Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Égypte, Mali, Maroc, Ouganda, Sénégal, Tunisie et Zambie.



Parmi elles, neuf poursuivent l’aventure : le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Mali, le Maroc, la Tunisie, la Zambie, le Burkina Faso et l’Ouganda. Seule la Côte d’Ivoire est éliminée.



Les Lionceaux du Sénégal ont terminé premiers du groupe C avec 7 points, devançant la Croatie à la différence de buts (+1 contre 0). Le Costa Rica et les Émirats arabes unis ferment le classement avec un point chacun.



L’Afrique du Sud a pris la deuxième place du groupe A (4 pts), derrière l’Italie (9 pts). La Zambie a terminé deuxième du groupe H avec 7 points, à égalité avec le Brésil, premier grâce à une meilleure différence de buts.



Le Burkina Faso (6 pts) et le Mali (4 pts) se sont également qualifiés, tandis que le Maroc, l’Égypte, l’Ouganda et la Tunisie ont obtenu leur billet parmi les meilleurs troisièmes.

