L'Actualité au Sénégal

Coupe du monde U17 : neuf équipes africaines, dont le Sénégal, qualifiées pour les seizièmes de finale


Mercredi 12 Novembre 2025


Neuf nations africaines, parmi lesquelles le Sénégal, se sont qualifiées pour les seizièmes de finale du Mondial U17 2025 à Doha. Seule la Côte d’Ivoire quitte la compétition.


Neuf pays africains, dont le Sénégal, ont validé leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde U17, à l’issue de la phase de groupes qui s’est achevée mardi à Doha, au Qatar.

Cette édition 2025, qui se déroule du 3 au 27 novembre, marque la première Coupe du monde U17 élargie à 48 équipes. Le continent africain y est représenté par dix nations : Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Égypte, Mali, Maroc, Ouganda, Sénégal, Tunisie et Zambie.

Parmi elles, neuf poursuivent l’aventure : le Sénégal, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Mali, le Maroc, la Tunisie, la Zambie, le Burkina Faso et l’Ouganda. Seule la Côte d’Ivoire est éliminée.

Les Lionceaux du Sénégal ont terminé premiers du groupe C avec 7 points, devançant la Croatie à la différence de buts (+1 contre 0). Le Costa Rica et les Émirats arabes unis ferment le classement avec un point chacun.

L’Afrique du Sud a pris la deuxième place du groupe A (4 pts), derrière l’Italie (9 pts). La Zambie a terminé deuxième du groupe H avec 7 points, à égalité avec le Brésil, premier grâce à une meilleure différence de buts.

Le Burkina Faso (6 pts) et le Mali (4 pts) se sont également qualifiés, tandis que le Maroc, l’Égypte, l’Ouganda et la Tunisie ont obtenu leur billet parmi les meilleurs troisièmes.




Actualité à Thiès

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Thiès : la 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal lancée en présence du représentant du ministre Aliou Dione

Lat Soukabé Fall - 31/10/2025 - 0 Commentaire
La 2ᵉ édition des Rencontres économiques et commerciales des femmes du Sénégal s’est ouverte à Thiès, en présence du représentant du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire,...

Actualités

Faux policiers sur la VDN 3 : ils menottaient et rançonnaient leurs victimes jusqu’à 500 000 FCFA

Lat Soukabé Fall - 12/11/2025 - 0 Commentaire
La scène semblait tout droit sortie d’un film policier. Pourtant, elle s’est bel et bien déroulée dans la nuit du lundi au mardi, sur la VDN 3 à Dakar. Trois individus se faisant passer pour des...

Mauritanie – Sénégal : hommage à Cheikh Yakhoub, 23 ans après son rappel à Dieu

- 12/11/2025 - 0 Commentaire
La Mauritanie et le Sénégal commémorent le 23e anniversaire du rappel à Dieu de Cheikh Yakhoub, symbole de paix et de fraternité entre les deux nations.   Ce jeudi 13 novembre 2025 marque le...
