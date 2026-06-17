Coupe du monde : Bassirou Diomaye Faye soutient les Lions après la défaite face à la France

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé son soutien à l’équipe nationale du Sénégal après sa défaite face à la France lors de son premier match de la Coupe du monde.

Malgré ce résultat défavorable, le chef de l’État a tenu à saluer la détermination et l’engagement des joueurs sénégalais, qui ont continué à se battre jusqu’au coup de sifflet final dans une rencontre très disputée.

Dans une déclaration, il a souligné que les Lions n’ont jamais cessé d’y croire tout au long du match, malgré la défaite concédée pour leur entrée en lice dans la compétition.

Bassirou Diomaye Faye a également rappelé que la Coupe du monde reste une compétition longue, estimant que l’équipe dispose des moyens nécessaires pour rebondir lors des prochaines rencontres. Il a assuré que la Nation reste aux côtés du groupe.

Enfin, le président a encouragé les Sénégalais à poursuivre leur soutien envers l’équipe nationale et a exprimé sa confiance pour la suite du tournoi. Il a conclu en appelant à garder la même détermination et la même motivation pour le prochain match.