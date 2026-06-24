Madina Baffé : un site d’orpaillage clandestin démantelé, plusieurs équipements saisis

Les forces de sécurité ont mené, le 24 juin 2026, une opération de démantèlement de sites d’orpaillage clandestin à Fadougou, dans la commune de Madina Baffé. L’intervention a été réalisée par les éléments du Point d’appui du GARSI 2 dans le cadre des actions de lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières et de protection de l’environnement.

Au cours de cette opération, plusieurs installations utilisées pour l’extraction illégale de l’or ont été neutralisées. Les forces engagées ont également procédé à la saisie d’un important lot de matériel servant aux activités d’exploitation sur le site.

Le bilan fait état de la récupération de dix groupes électrogènes, treize marteaux-piqueurs, huit motos-pompes, six pompes à eau, sept panneaux solaires ainsi que quatre raccords destinés aux installations d’exploitation.

Selon les informations communiquées, ces équipements étaient utilisés pour alimenter et faire fonctionner les dispositifs de traitement du minerai présents sur le site clandestin.

Cette intervention s’inscrit dans la continuité des opérations menées dans le département de Saraya contre l’exploitation illégale des ressources minières. Les forces de défense et de sécurité poursuivent ainsi leurs actions de contrôle et de sécurisation dans cette zone confrontée à l’orpaillage clandestin.