Procès attendu à Rabat pour les supporters sénégalais détenus après la finale de la CAN 2025





Les supporters sénégalais détenus au Maroc à la suite des événements survenus après la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 devraient être jugés ce jeudi 5 février par le tribunal compétent de Rabat. Cette audience, très attendue, intervient après plusieurs jours de forte inquiétude pour les proches des personnes concernées.



Prévue initialement la semaine précédente, l’examen du dossier avait été reporté en raison d’un mouvement de grève des avocats marocains, toujours en vigueur au moment de la reprogrammation du procès. Ce climat social tendu au sein du barreau continue d’avoir un impact sur le fonctionnement normal de la justice, même si la défense sénégalaise espère que l’audience pourra se tenir comme prévu.



Interrogé par la RFM, Me Patrick Kabou, avocat inscrit au barreau de Paris et membre du collectif chargé de la défense, s’est montré mesuré. Il a indiqué que les conseils attendent que le tribunal examine le dossier ce jour, précisant que, dans le cas contraire, une demande de liberté provisoire pourrait être introduite.



Au total, dix-sept ressortissants sénégalais ainsi qu’un citoyen algérien sont concernés par cette procédure judiciaire. Ils sont poursuivis pour des faits relevant du droit commun, notamment en lien avec des incidents impliquant les forces de l’ordre et des dégradations matérielles, survenus à l’issue de la finale de la CAN 2025. Les sanctions prévues par la législation marocaine peuvent inclure des peines d’emprisonnement, ce qui confère à cette audience un enjeu important.



Dans une publication diffusée sur sa page Facebook, Me Kabou a confirmé que les avocats sénégalais feront le déplacement et seront présents à l’audience, malgré la poursuite de la grève des avocats marocains. Il a assuré que le pool de défense se rendra au tribunal afin de suivre la situation et d’en informer les autorités concernées.



L’avocat a également mis en avant la coordination mise en place autour de ce dossier, saluant les démarches entreprises par la Fédération Sénégalaise de Football en collaboration avec les autorités sénégalaises. Il a, par ailleurs, exprimé sa gratitude envers la représentation diplomatique et consulaire du Sénégal au Maroc, ainsi qu’envers les responsables du mouvement des supporters, notamment le président du « 12e Gaïndé », pour leur soutien constant.



Dans l’attente de cette audience décisive, les familles des personnes détenues restent suspendues à l’évolution de la procédure judiciaire devant les juridictions marocaines.



rts

