Port de Bargny-Sendou : la remise officielle à l’État prévue pour fin 2026





La remise officielle du port de Bargny-Sendou à l’État du Sénégal est programmée pour la fin de l’année 2026. L’information a été rendue publique à l’issue d’une audience accordée mercredi par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au directeur financier de Senegal Minergy Port (SMP), Alexander Zalocosta.



La rencontre s’est déroulée dans l’après-midi du mercredi 4 février au Palais de la République. À cette occasion, le représentant de SMP, entreprise chargée de la réalisation de cette infrastructure portuaire, a présenté au chef de l’État un état détaillé de l’évolution des travaux.



Implanté à environ vingt kilomètres au sud de Dakar, le port de Bargny-Sendou est appelé à jouer un rôle majeur dans le traitement du vrac solide et liquide, notamment les minerais, les phosphates, les céréales et les hydrocarbures. D’après les informations communiquées par la présidence, la mise à disposition de cette plateforme portuaire est attendue à la fin de l’année prévue.



Ce projet a pour objectif principal de réduire la pression sur le Port autonome de Dakar, tout en renforçant les capacités logistiques du pays, particulièrement dans les domaines de l’énergie et des ressources minières. Il s’inscrit également dans la dynamique de modernisation des infrastructures maritimes nationales et dans la stratégie de consolidation de la souveraineté économique.



À travers la mise en service du port de Bargny-Sendou, les autorités sénégalaises entendent se doter d’un outil logistique moderne et performant, destiné à accompagner durablement la croissance économique et à renforcer la position du Sénégal au niveau régional.

