Conseil des ministres du 5 novembre 2025 : le Président Diomaye Faye fixe les priorités nationales autour des JOJ Dakar 2026, du riz local et de l’économie solidaire





Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 5 novembre 2025 sous la présidence de Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal.



Communication du Président de la République

Le Chef de l’État a axé sa communication sur trois points essentiels : les préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, le développement de l’économie sociale et solidaire, et la promotion de l’autosuffisance en riz.



Préparatifs des JOJ Dakar 2026

Le Président Faye a rappelé que le Sénégal accueillera les Jeux Olympiques de la Jeunesse du 31 octobre au 13 novembre 2026. Il a présidé, le 31 octobre 2025, la cérémonie de présentation de la mascotte officielle « AYO » et a effectué, le 2 novembre, une visite d’inspection des chantiers liés aux sites d’hébergement et installations sportives.

Il a demandé au gouvernement, au comité d’organisation et aux partenaires publics et privés d’assurer la livraison des infrastructures dans les délais, tout en garantissant leur qualité, sécurité et durabilité.

Soulignant que les JOJ représentent une vitrine internationale pour le Sénégal, le Président a insisté sur la sécurité des sites, l’amélioration des accès routiers et la valorisation du patrimoine culturel, artisanal et touristique national.



Renforcement de l’économie sociale et solidaire

Le Chef de l’État a réaffirmé la priorité donnée à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et l’exclusion. Il a appelé à dynamiser l’économie sociale et solidaire afin de mieux mobiliser les compétences et les ressources des acteurs locaux.

Il a instruit le gouvernement d’accélérer les programmes de vulgarisation de l’approche coopérative, d’évaluer les dispositifs prévus par la loi sur l’économie sociale et solidaire et de mettre en œuvre une stratégie nationale de Responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

Le Président souhaite faire de l’année 2026 celle de la promotion de l’emploi et de l’économie solidaire.



Autosuffisance en riz et transformation locale

Concernant la souveraineté alimentaire, le Président Faye a demandé le renforcement des investissements pour développer les aménagements hydroagricoles, améliorer les rendements et soutenir les riziculteurs grâce à un meilleur accès aux intrants et équipements agricoles.

Il a chargé les ministres concernés d’engager des concertations urgentes avec les acteurs de la filière pour améliorer la transformation et la commercialisation du riz local.

Le Chef de l’État a aussi insisté sur la nécessité de réguler les prix, de labelliser la production nationale et de promouvoir la consommation locale, dans une logique de patriotisme économique.



Agenda présidentiel

Le Président a informé le Conseil qu’il a présidé, le 3 novembre, l’ouverture de la 19ᵉ Assemblée générale de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et de la 5ᵉ édition de la Francophonie scientifique. Le lendemain, il a lancé la 8ᵉ édition du Salon international des Mines du Sénégal (SIM Sénégal 2025).

Il présidera, le 10 novembre, la Journée des Forces armées sur le thème : « Les Forces armées, partenaires des JOJ Dakar 2026 ».



Communication du Premier Ministre

Le Premier Ministre a rappelé la démarche de rupture et d’efficacité du gouvernement pour répondre aux besoins des populations.



Dans le domaine de l’eau, il a évoqué la finalisation des études des « autoroutes de l’eau » et le démarrage des travaux prévus en 2026 pour renforcer l’approvisionnement des zones de Dakar, Mbour, Thiès, Touba et de 28 localités autour du lac de Guiers.



Concernant l’éducation, il a mis en avant la digitalisation des examens du CFEE et du BFEM, la gestion de carrière des enseignants, le dialogue social renforcé et la résorption du déficit en personnel grâce à un plan quinquennal de recrutement.

Il a aussi cité plusieurs innovations, dont l’introduction de l’anglais dès le préscolaire, la création des Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (Lynaqe) à Sédhiou et Kaffrine, le programme NITHÉ, le PURAPp pour éliminer les abris provisoires, et la stratégie SNIES 2030 pour les infrastructures scolaires.



Sur le plan sécuritaire, il a salué les résultats obtenus par les forces de défense et de sécurité, qui ont mené plusieurs opérations majeures entre juillet et octobre 2025, couvrant la sécurité publique, la lutte contre la drogue, le vol de bétail, l’orpaillage clandestin, les occupations anarchiques, la mendicité et l’émigration irrégulière.

Les bilans font état de nombreux contrôles, arrestations et réseaux démantelés.



Le Premier Ministre a félicité les ministres de l’Hydraulique, de l’Éducation et de l’Intérieur pour les résultats obtenus, avant d’annoncer qu’il prendra quelques jours de congé à partir du 6 novembre 2025.



Communications des ministres