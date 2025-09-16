Concours de mémorisation du Coran : six lauréats récompensés lors de la cérémonie de clôture à Dakar

Le Bureau de l’Attaché aux Affaires Religieuses de l’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite à Dakar a procédé à la clôture du concours local de mémorisation du Saint Coran au Sénégal, marqué par une cérémonie de remise de prix aux lauréats. L’événement a rassemblé plusieurs personnalités, dont l’ambassadeur d’Arabie Saoudite, le directeur des affaires religieuses à la présidence, des responsables de daaras ainsi que le directeur général de la fondation Senico.



Dans son allocution, l’ambassadeur d’Arabie Saoudite a remercié le ministre des Affaires islamiques de son pays, le gouvernement sénégalais et particulièrement le président Bassirou Diomaye Faye pour leur soutien. Il a également salué les associations islamiques, les maîtres coraniques, ainsi que les partenaires tels que la fondation Senico. Selon lui, ce concours organisé sous la supervision du ministère saoudien des Affaires religieuses vise à encourager l’apprentissage du Coran. Il a, par ailleurs, annoncé qu’un concours international sera prochainement organisé au Sénégal.



Le président du jury, Dr Mouhamed Mballo Fall, a précisé que ce concours national a regroupé des candidats venus de presque toutes les régions du pays. Sur un total de 48 finalistes — 41 garçons et 7 filles —, six lauréats ont été primés. Le premier prix a été récompensé par un chèque de 5 millions FCFA, tandis que les autres distinctions variaient jusqu’à 750.000 FCFA.



Pour sa part, le directeur des affaires religieuses à la présidence, Djim Ousmane Dramé, a souligné l’importance de ce type d’initiatives dans un pays profondément ancré dans l’islam depuis près d’un millénaire. Il a rappelé que ces concours constituent un puissant facteur de motivation pour les talibés, les enseignants et les foyers religieux qui œuvrent à la transmission des valeurs islamiques, sociales et culturelles.



🔎 dakaractu



