Classement FIFA : le Sénégal maintient sa 18e place mondiale et reste deuxième en Afrique





Le Sénégal conserve la 18e place au classement mondial masculin de la FIFA pour le mois de septembre et reste la deuxième nation africaine, selon un communiqué publié vendredi par l’instance dirigeante du football mondial.



Les Lions, qui occupent cette position depuis plusieurs mois, la conservent malgré leur récente qualification pour la Coupe du monde 2026 et une impressionnante série de 26 matchs sans défaite.



Lors des deux dernières journées des éliminatoires, le Sénégal s’est imposé face au Soudan du Sud (5-0) et à la Mauritanie (4-0). Ces résultats lui permettent d’obtenir 1650,61 points, soit une progression de 5,38 points par rapport au mois précédent.



Le Maroc demeure la première nation africaine au classement FIFA, bien qu’il perde une place au niveau mondial, passant de la 11e à la 12e position.



Le Niger signe la plus forte progression du mois, gagnant neuf places pour atteindre la 25e place africaine et la 108e mondiale.



Sur le plan international, l’Espagne reste en tête du classement, devant l’Argentine, désormais deuxième, et la France, reléguée à la troisième place. La Grèce, en revanche, enregistre le plus fort recul, chutant de huit rangs pour occuper la 48e position mondiale.



Le prochain classement FIFA sera publié le 21 novembre 2025.





