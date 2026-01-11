Classement FIFA janvier 2026 : le Sénégal atteint la 12ᵉ place mondiale, un record historique





Champion d’Afrique en 2025 après son succès face au Maroc, le Sénégal poursuit sa trajectoire ascendante sur la scène internationale. Dans le classement FIFA publié le 19 janvier 2026, la sélection sénégalaise se hisse à la 12ᵉ place mondiale, établissant ainsi le meilleur classement jamais atteint par les Lions.



Cette avancée illustre la progression continue d’une équipe désormais solidement installée parmi les grandes nations du football mondial. Enchaînant des prestations convaincantes aussi bien en Afrique que lors des compétitions internationales, le Sénégal s’impose comme une référence, grâce à un groupe soudé, une organisation tactique rigoureuse et des joueurs de très haut niveau.



Ce positionnement historique est avant tout le fruit d’une régularité remarquable. Depuis plusieurs saisons, les Lions multiplient les résultats positifs face à des adversaires de premier plan. Le titre continental remporté en 2025 est venu consacrer ce travail de longue haleine, renforçant la place du Sénégal sur la scène mondiale.



Au-delà du classement, cette 12ᵉ place reflète l’ambition et la maturité d’un football sénégalais en pleine affirmation. Elle alimente également l’enthousiasme d’un peuple passionné, persuadé que les Lions disposent désormais des atouts nécessaires pour rivaliser durablement avec les meilleures sélections internationales.

