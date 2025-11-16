Cinq distinctions pour le Sénégal aux Sotigui Awards 2025





Le Sénégal s’est illustré lors de la dixième édition des Sotigui Awards en remportant cinq distinctions, dont le Sotigui d’or, la plus haute récompense de cet événement dédié au cinéma et à l’audiovisuel africain ainsi qu’à sa diaspora, indiquent les organisateurs dans un communiqué.



Ibrahima Mbaye “Thié” a été doublement honoré. En plus du Sotigui d’or, il a reçu le prix du « meilleur acteur de la diaspora » pour son rôle dans Ni chaînes ni maîtres, un film du réalisateur franco-béninois Simon Mountairou, dont l’intrigue retrace la révolte d’esclaves marrons.



Le Sénégal a également décroché le prix du « meilleur acteur d’Afrique de l’Ouest », attribué à Cheikh Babou Gaye pour sa prestation dans Les Nanas de Khalifa Ba.



Le titre de « meilleur jeune espoir » a été remis à Pape Aly Diop, interprète principal du film Timpi Tampa réalisé par Adama Binta Sow.



L’actrice Diariatou Sow a, pour sa part, été désignée « meilleure espoir africaine série TV 2025 » grâce à son rôle dans la série Crédule.



D’autres artistes venus de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso ont également été distingués au cours de cette cérémonie organisée ce samedi au cinéma Canal Olympia Yennenga, dans la zone de Ouaga 2000, à Ouagadougou.

