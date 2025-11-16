Sénégal et Norvège signent un accord bilatéral pour renforcer la coopération climatique





Le samedi 15 novembre 2025, le Sénégal et le Royaume de Norvège ont conclu un Accord de Coopération Bilatérale pour la mise en œuvre de l’Article 6.2 de l’Accord de Paris relatif aux marchés carbone. La signature s’est déroulée à Belém, en marge de la COP 30.



Cet accord a été paraphé par le Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique du Sénégal, et par Andreas Bjelland Eriksen, Ministre du Climat et de l’Environnement de Norvège.



L’initiative vise à renforcer la coopération climatique en s’appuyant sur des principes clés tels que l’intégrité environnementale, la transparence, l’additionnalité et le développement durable. Elle permettra d’appuyer concrètement les objectifs du Sénégal, notamment le développement des énergies renouvelables, le financement des projets d’adaptation au changement climatique et le soutien aux efforts nationaux en matière de marché carbone.



Le Ministre Diouf a rappelé que, sous l’impulsion du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier Ministre Ousmane Sonko, le Sénégal poursuit une transition énergétique ambitieuse. Le pays met en œuvre des politiques fortes de sobriété carbone, d’efficacité énergétique, de reforestation et de gestion durable des terres et des écosystèmes.



Le gouvernement sénégalais a salué l’engagement de la Norvège ainsi que l’appui du Ministère des Affaires étrangères et du Global Green Growth Institute (GGGI), réaffirmant sa volonté d’assurer une mise en œuvre exemplaire de cet accord et d’ouvrir la voie à de nouvelles initiatives de coopération climatique.

