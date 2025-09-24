Il s'agit du dernier symbole de ce que le secrétaire général du Parti communiste de Chine (PCC) estime être la plus « grande menace » qui pèse sur le PCC. La guerre contre la corruption, intensifiée ces dernières années, est loin d'épargner les cadres. Avant d'être ministre de l'Agriculture (2020-2024), Tang Renjian avait notamment été gouverneur de la province du Gansu (nord-ouest), ainsi que vice-président de la région autonome du Guangxi (sud). Il a été condamné à mort pour corruption dimanche 28 septembre.
Ces pots-de-vin « ont causé des pertes particulièrement graves aux intérêts de l'État et du peuple, et justifiaient donc la peine de mort », selon le communiqué, assurant que l'accusé avait avoué ses « crimes » et exprimé des remords.
Peine symbolique
Une peine symbolique, car s'il ne commet pas d'autres crimes durant deux ans, celle-ci sera automatiquement commuée en prison à vie. Elle pourra de nouveau être allégée en cas de bonne conduite.
La rapidité de l'enquête, ainsi que la multiplication des affaires ces dernières années, attestent de la volonté politique de Pékin de lutter contre la pratique des enveloppes de cash et des cadeaux aux officiels, endémique en Chine.
Tang Renjian a été exclu en novembre dernier du PCC, et l'enquête ouverte six mois plus tard vient donc de se conclure. Une rapidité qui rappelle les investigations ayant fait tomber deux ministres de la Défense, Li Shangfu et Wei Fenghe. Cette campagne anticorruption est aussi perçue par les observateurs comme le moyen pour Xi Jinping de serrer les rangs et purger ses opposants.
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Chine: un ancien ministre de l'Agriculture condamné à mort pour corruption
Tang Renjian a été condamné à mort, avec sursis à exécution, dans un gigantesque scandale de corruption. Cet ancien ministre de l'Agriculture et gouverneur de province aurait utilisé son pouvoir pour obtenir plus de 268 millions de yuans (32 millions d'euros) de pots-de-vin durant ses dix-sept années d'activité politique. Cette nouvelle condamnation s'inscrit dans la logique de la vaste campagne anticorruption lancée par le président Xi Jinping.
Il s'agit du dernier symbole de ce que le secrétaire général du Parti communiste de Chine (PCC) estime être la plus « grande menace » qui pèse sur le PCC. La guerre contre la corruption, intensifiée ces dernières années, est loin d'épargner les cadres. Avant d'être ministre de l'Agriculture (2020-2024), Tang Renjian avait notamment été gouverneur de la province du Gansu (nord-ouest), ainsi que vice-président de la région autonome du Guangxi (sud). Il a été condamné à mort pour corruption dimanche 28 septembre.
|
Samedi 27 Septembre 2025 - 21:57 Russie : A la tribune de l’ONU, Sergueï Lavrov met en garde contre toute attaque envers son pays
|
Samedi 27 Septembre 2025 - 11:49 Gaza: un accord pour arrêter les combats est-il proche, comme le clame Donald Trump?
Actualité à Thiès
Thiès : Atelier de formation des acteurs de l’immobilier
Séries de déguerpissements à Thiès : le président des ouvriers réclame des sites de recasement
Actualités
Thiès : quatre individus interpellés pour vols à moto et agressions nocturnes
Guédiawaye, Marché Bou Bess : après le déguerpissement, la population s’exprime
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com