Chine : Vous pouvez maintenant sauter à l’élastique depuis le plus haut pont du monde

Amateurs de sports extrêmes et de souvenirs exceptionnels, rendez-vous en Chine. Dans le sud du pays, le plus haut pont du monde a récemment ouvert dans la province de Guizhou, et il est désormais possible d’y faire du saut à l’élastique, rapporte CNews.



Sur ce pont suspendu de 1.400 m de long, situé à plus de 625 m au-dessus du canyon de Huajiang, les plus courageux pourront s’offrir les sensations d’une chute libre après avoir été tractés au-dessus du vide. Sur les images, relayées sur les réseaux sociaux et visionnées des millions de fois, on voit l’impressionnante chute que cela représente.

Un café à 200 m au-dessus du pont



Ce saut à l’élastique a un coût : 2.999 yuans, soit plus de 360 euros. La plateforme permettant de s’élancer dans le vide a été conçue avec tout le reste du pont pour y favoriser le tourisme et la diversité des activités sur place. On y trouve aussi une partie en verre qui donne l’impression de marcher directement au-dessus du vide, et un café situé en haut d’une tour, lui-même à 199 m au-dessus du pont.



La construction du pont au-dessus du canyon de Huajiang a commencé en 2021. Il permet désormais de traverser le secteur en quelques minutes, contre près de deux heures auparavant, précise India Today. Cet édifice exceptionnel devrait permettre de dynamiser la région rurale et d’améliorer sa visibilité auprès des touristes.