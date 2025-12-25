Chérif Ndiaye pleinement rétabli et présent à l’entraînement des Lions à Tanger

Menu
Touché lors d’une séance précédente, Chérif Ndiaye a pris part à l’intégralité de l’entraînement de l’équipe nationale du Sénégal à Tanger, selon la FSF.


La Fédération sénégalaise de football a indiqué que l’international sénégalais Chérif Ndiaye a participé entièrement à la séance d’entraînement à huis clos de l’équipe nationale, organisée jeudi à Tanger.

La veille, l’attaquant n’avait pas pu aller au terme de l’entraînement des Lions après un contact avec un coéquipier. Il avait alors quitté la séance en boitant, suscitant des interrogations sur son état physique. Cette nouvelle participation complète semble toutefois rassurer le staff technique.

Évoluant sous les couleurs du club turc de Samsunspor, Chérif Ndiaye s’est déjà illustré dans cette compétition en inscrivant le troisième but du Sénégal lors du match inaugural du groupe D de la Coupe d’Afrique des nations 2025 face au Botswana, remporté sur le score de 3-0.

Pour leur prochaine sortie, les Lions du Sénégal doivent affronter la République démocratique du Congo ce jour à 15 heures GMT, au Grand stade de Tanger.




