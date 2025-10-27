Cap Skirring : un jeune tué à la suite d’une altercation avec des pêcheurs saisonniers

Un drame s’est produit ce jeudi après-midi dans le village de Cap Skirring, situé dans la région de Ziguinchor (sud du Sénégal). Un jeune du village a été mortellement poignardé à la suite d’une violente altercation avec des pêcheurs saisonniers, selon une source sécuritaire.



L’incident, survenu vers 16 heures, aurait éclaté à la suite d’un différend lié au vol d’un téléphone portable. La dispute a rapidement dégénéré, et l’un des jeunes a été atteint mortellement par arme blanche, déclenchant une vague de représailles.



En réaction, plusieurs groupes de jeunes ont incendié les abris de fortune des pêcheurs, provoquant d’importants dégâts matériels, sans qu’aucune autre perte en vie humaine ne soit signalée.



Les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre se sont dépêchés sur les lieux pour maîtriser les flammes et rétablir le calme dans la zone.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et identifier les auteurs impliqués dans cette tragédie.



