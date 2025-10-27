Thiès : démantèlement d’un réseau QNet impliqué dans une escroquerie de 600 000 F CFA

Un réseau QNet a été démantelé par la gendarmerie dans le quartier Keur Massamba Guèye à Thiès. L’opération a conduit à l’interpellation de trois hommes et trois femmes, à la suite d’une plainte déposée par une victime affirmant avoir été escroquée de 600 000 F CFA.



Après enquête, les forces de l’ordre ont effectué une descente dans les locaux du réseau, où les six mis en cause ont été arrêtés. Ils ont ensuite été placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Thiès, sous l’inculpation d’escroquerie.



Devant le tribunal des flagrants délits, les prévenus ont soutenu que leur activité consistait à vendre des produits de santé et qu’ils exerçaient en tant qu’agents marketing. Selon leurs déclarations, l’adhésion au réseau nécessitait l’achat d’un produit d’une valeur de 600 000 F CFA, et les membres pouvaient percevoir des commissions en recrutant deux nouvelles personnes.



La victime a expliqué avoir versé 600 000 F CFA pour l’achat d’un produit qu’elle n’a jamais reçu, avant de se rendre compte qu’il s’agissait d’une arnaque et de saisir la gendarmerie.



Constatant la matérialité des faits, le procureur de la République a requis l’application stricte



seneweb

