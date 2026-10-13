Cambriolage au marché central de Louga : 150 millions de bijoux dérobés

Un accès par les toilettes pour contourner la surveillance Pour mener leur opération, les cambrioleurs auraient exploité une faille dans le dispositif de sécurité de la bijouterie. L’unique caméra de surveillance installée dans les lieux ne couvrait que la devanture du commerce, laissant l’arrière du bâtiment hors de son champ de vision.



Les individus en ont profité pour passer par l’arrière et percer le mur des toilettes donnant sur une rue afin de s’introduire dans la bijouterie. Une fois à l’intérieur, ils ont forcé un coffre-fort doté d’un système de combinaison multiple comportant six boules, avant de s’emparer des bijoux en or.



Le montant du préjudice, évalué à 150 millions de francs CFA, donne la mesure de l’importance du butin emporté lors de cette opération qui suscite de vives inquiétudes dans le secteur.

Les bijoutiers de Louga en état d’alerte Cette affaire ravive les préoccupations des professionnels de l’or, déjà confrontés à un précédent cambriolage signalé à Grand Louga. Lors de cet autre vol, une commerçante avait perdu des parures en or estimées à 15 millions de francs CFA, ainsi que 150 000 FCFA en espèces.



Pour Moustapha Thiam, secrétaire général de l’Association des bijoutiers de Louga (ABIL), ces faits font craindre un ciblage récurrent des commerces spécialisés dans la vente de bijoux et des détenteurs d’or.



« C’est comme si les malfaiteurs ciblaient méthodiquement les bijouteries et tous ceux qui possèdent des bijoux en or », déplore-t-il, selon le quotidien L’Observateur.

La sécurité des commerces au cœur des préoccupations Ce cambriolage spectaculaire remet au premier plan la question de la sécurisation des bijouteries, dont les stocks peuvent représenter des sommes considérables. La couverture insuffisante des caméras, la vulnérabilité de certains accès secondaires et la résistance des coffres-forts constituent autant de points sensibles mis en évidence par ce mode opératoire.



Dans un contexte marqué par plusieurs vols signalés dans la ville, les bijoutiers sont confrontés à la nécessité de renforcer leurs dispositifs de protection afin de limiter les risques de nouvelles intrusions.



Les circonstances précises de ce cambriolage, l’identité des auteurs et les éventuelles suites de l’enquête ne sont pas précisées dans les éléments rapportés.