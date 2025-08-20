Menu
CHAN : les Lions locaux prêts à affronter l’Ouganda en quarts de finale


Vendredi 22 Août 2025


Le sélectionneur Souleymane Diallo assure que l’équipe nationale locale du Sénégal est prête pour défier l’Ouganda en quarts de finale du CHAN à Kampala.


L’équipe nationale locale du Sénégal sera fin prête pour affronter l’Ouganda samedi à Kampala, en quarts de finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), a affirmé le sélectionneur Souleymane Diallo.

« Nous serons très exigeants tant sur le plan offensif que défensif », a déclaré le technicien sénégalais vendredi lors de la conférence de presse précédant la rencontre.

Champions en titre, les Lions locaux ont terminé deuxièmes de leur poule derrière le Soudan, avec une victoire et deux matchs nuls. Souleymane Diallo souligne que cette génération est « toute neuve » et ambitionne « d’écrire sa propre histoire » en allant le plus loin possible dans la compétition.

Les Ougandais, futurs adversaires, avaient battu les Lions locaux 2-1 en juin dernier lors d’un match préparatoire en Tanzanie. « Dans ce type de tournoi, on ne choisit pas son adversaire. Le CHAN réunit les meilleures équipes d’Afrique, et l’Ouganda en fait partie », a rappelé le sélectionneur.




