Une candidate au CREM a été légèrement blessée dans l’incident. Elle a été rapidement évacuée vers l’hôpital de Thiès pour recevoir les soins nécessaires. Les autres candidats ont également été fortement perturbés par cet événement survenu en pleine session d’examen.





Selon des informations recueillies sur place, l’administration du CEM Malick Sy avait déjà alerté les autorités compétentes sur l’état préoccupant de certains arbres présents dans l’établissement. Une correspondance avait notamment été adressée depuis novembre dernier afin de solliciter leur élagage, compte tenu des risques qu’ils représentaient pour les élèves, les enseignants et les autres usagers.





Cette chute relance la question de la sécurisation des établissements scolaires pendant l’hivernage. Les arbres fragilisés, les toitures défectueuses et certaines infrastructures vulnérables peuvent rapidement devenir des sources de danger lors de fortes précipitations accompagnées de vents violents.





Les pluies ont également causé d’autres dégâts dans la ville de Thiès. Une partie du mur du camp de la Gendarmerie mobile d’intervention (GMI) s’est notamment effondrée, témoignant de la violence des intempéries enregistrées ce jeudi.



L’incident du CEM Malick Sy constitue ainsi un nouveau signal d’alerte sur la nécessité de renforcer les mesures préventives dans les établissements scolaires. L’élagage régulier des arbres présentant un danger et l’inspection des infrastructures avant et pendant l’hivernage pourraient contribuer à éviter de nouveaux accidents.

