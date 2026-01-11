CAN : le Sénégal affiche respect et ambition avant la demi-finale face à l’Égypte





À la veille de la demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations opposant le Sénégal à l’Égypte, le sélectionneur national Pape Thiaw a assuré, mardi à Tanger, que son équipe abordera cette rencontre avec humilité, mais aussi avec une ferme volonté de se qualifier pour la finale.



Face aux médias, le technicien sénégalais a rappelé le statut de l’adversaire, qualifié de référence continentale. Il a souligné que l’Égypte, forte de ses nombreux titres, est une équipe expérimentée, bien organisée sur le plan tactique et habituée aux grands rendez-vous. Tout en insistant sur le respect à lui accorder, il a affirmé que l’objectif du Sénégal reste la victoire.



Pape Thiaw a indiqué que son équipe ne dérogera pas à son identité de jeu, une approche qui lui a permis de progresser depuis le début de la compétition. Selon lui, la sélection égyptienne se distingue par sa discipline, sa solidité mentale et sa capacité à monter en puissance au fil du tournoi.



Il a notamment mis en avant la qualité défensive des Pharaons et leur efficacité dans les phases de transition, précisant que ses joueurs ont travaillé pour conserver un bon équilibre et éviter de concéder des espaces dangereux. Le sélectionneur s’exprimait aux côtés du capitaine sénégalais, Kalidou Koulibaly.



Confiant dans l’état d’esprit de son groupe, Pape Thiaw a assuré que les joueurs sont prêts à se battre jusqu’au bout pour décrocher une place en finale. Il a insisté sur le fait que l’enjeu collectif prime sur toute autre considération, ajoutant que son staff s’est préparé à différents scénarios de match.



Le sélectionneur a également mis en avant la force mentale de son équipe, soulignant que la capacité à revenir au score après avoir été menée témoigne du caractère et de la maturité du groupe, des qualités essentielles pour aller loin dans la compétition.



Évoquant les principales armes offensives de l’Égypte, notamment Mohamed Salah et Omar Marmoush, Pape Thiaw a reconnu leur talent tout en rappelant que le danger vient avant tout du collectif. Il a assuré que son équipe s’est préparée en conséquence pour faire la différence.



Enfin, il a salué l’apport de Sadio Mané, présenté comme un leader technique aussi bien sur le terrain qu’en dehors, tout en mettant en lumière la progression globale du football africain. Pape Thiaw a également relevé que les demi-finales de cette CAN sont toutes disputées par des équipes dirigées par des entraîneurs africains, y voyant une reconnaissance du travail des techniciens du continent.

