Actualité Chaude : Arrestation, Silence Brisé et Négociations Présidentielles

Ibrahima Diop, fils de l'ancien procureur de la République Abdou Karim Diop, a été interpellé par les autorités de Guédiawaye. Cette arrestation fait suite à une plainte pour abus de confiance impliquant une somme importante. Les enquêteurs évoquent des faits jugés "graves" au regard des sommes en jeu.

L'opposant Ousmane Sonko a pris la parole après plusieurs semaines de silence. Il a dénoncé ce qu'il qualifie de pratiques arbitraires au sein de la justice et du pouvoir, appelant les citoyens à rester vigilants face à ce qu'il décrit comme une instrumentalisation des institutions à des fins politiques.



Accusé d'avoir dissimulé une dette publique d'environ 40 000 milliards de FCFA, l'ex-président Macky Sall a engagé une équipe d'avocats sénégalais et français, incluant le conseil de Kylian Mbappé, pour sa défense. Cette démarche souligne la gravité des accusations et la volonté de l'ancien président de se défendre vigoureusement.

