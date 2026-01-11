CAN 2025 : une célébration après le but vire au drame à Keur Massar





Un événement tragique est venu assombrir la victoire du Sénégal face à l’Égypte (1-0), en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée mercredi à Tanger, au Maroc. Selon Wal Fadjri, un maître coranique résidant à Keur Massar a perdu la vie après avoir été submergé par l’émotion lors de la célébration du but décisif inscrit par Sadio Mané.



La victime, identifiée sous les initiales B. Bâ, aurait été victime d’un malaise alors qu’il exprimait sa joie après la réalisation de l’attaquant des Lions. Pris en charge par ses proches, il a été évacué en urgence vers le centre de santé de Keur Massar.



Malheureusement, d’après les informations rapportées par le journal, il est décédé en cours de route, avant d’atteindre la structure sanitaire.



Très affecté, un proche du défunt, Mady Cissé, a confié son émotion au quotidien : « Nous n’avons même pas les mots pour parler. Cette affaire nous dépasse, nous nous en remettons à Dieu ».



Ce drame rappelle que des moments de liesse populaire peuvent parfois être marqués par des circonstances imprévisibles, laissant familles et proches dans une profonde tristesse.

