La Gendarmerie nationale et l’UCAD renforcent leur coopération par un accord officiel


La Gendarmerie nationale du Sénégal et l’UCAD ont signé une convention visant à consolider la formation, la recherche et l’expertise institutionnelle.


La Gendarmerie nationale du Sénégal et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont acté, mardi 13 janvier 2026, une nouvelle phase de leur collaboration à travers la signature officielle d’une convention de partenariat. La cérémonie s’est déroulée au rectorat de l’UCAD et symbolise la volonté partagée de rapprocher les institutions universitaires des forces de sécurité.

L’événement s’est tenu sous la co-présidence du Général de division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, et du Professeur Alioune Badara Kandj, Recteur de l’UCAD. Plusieurs autorités civiles et militaires y ont pris part, notamment le Général de brigade Assane Beye, Commandant de la Gendarmerie territoriale, ainsi que le Général de brigade Jean Bertrand Bocande, Commandant de la Gendarmerie mobile.

Cet accord vise principalement à structurer et accompagner le parcours académique des personnels de la Gendarmerie nationale. Il prévoit également le renforcement des formations de niveau master et doctorat, dans le but d’élever durablement le niveau d’expertise de l’institution face aux enjeux sécuritaires et institutionnels actuels.

La convention met aussi l’accent sur le développement des échanges entre les spécialistes opérationnels de la Gendarmerie et les enseignants-chercheurs de l’UCAD. Cette coopération ambitionne de favoriser la production de connaissances, l’analyse stratégique et l’élaboration de doctrines en adéquation avec les réalités du terrain ainsi que les évolutions du contexte national et international.

À travers ce partenariat, la Gendarmerie nationale et l’UCAD réaffirment leur engagement commun en faveur du développement du Sénégal, de l’intérêt général et du renforcement des politiques publiques, dans une dynamique fondée sur l’innovation, la rigueur scientifique et la professionnalisation des forces de sécurité.




