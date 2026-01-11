Sicap Mbao : la police met fin à des activités illégales dans une chambre de location





Les forces de l’ordre ont mené une intervention ciblée à Sicap Mbao, dans le département de Diamaguène, aboutissant au démantèlement d’un réseau opérant en toute discrétion dans une chambre de location. Le poste de police local est à l’origine de cette opération, menée dans le cadre de la lutte contre les activités contraires aux bonnes mœurs.



L’action policière a permis l’interpellation de trois individus, dont deux femmes et un jeune homme, considérés comme les principaux protagonistes. Selon des sources sécuritaires, cette arrestation fait suite à l’exploitation d’informations faisant état de mouvements suspects dans le secteur concerné.



Les éléments recueillis indiquent qu’une jeune femme, avec l’appui de ses accompagnants, accueillait des clients à toute heure dans une chambre située non loin de l’OCB, à Sicap Mbao. L’endroit aurait progressivement été utilisé comme un lieu dédié à ces pratiques, attirant l’attention des riverains et des services compétents.



Pour confirmer ces informations, les agents ont effectué une descente inopinée le lundi 12 janvier 2026. À leur arrivée, ils ont surpris deux jeunes femmes en tenue légère en compagnie d’un client. La fouille des lieux a permis de découvrir divers objets, notamment des préservatifs, des produits lubrifiants, de la crème de karité, un paquet de cigarettes ainsi que quatre briquets.



Lors des premières auditions, les deux femmes ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Elles ont été conduites au commissariat avec le client présent sur les lieux, afin de poursuivre les investigations.



Cette intervention s’inscrit dans les actions régulières de la Police nationale visant à lutter contre les pratiques illégales et à garantir la sécurité, l’ordre public et la quiétude des populations.

