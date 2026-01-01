CAN 2025 : sérénité et confiance dans la Tanière avant le duel Sénégal–Soudan





À la veille de leur huitième de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025 face au Soudan, les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal ont affiché un état d’esprit serein et confiant lors d’échanges avec la presse, vendredi, avant leur séance d’entraînement.



L’ensemble du groupe s’est ensuite retrouvé sur le terrain annexe du stade Ibn-Battuta de Tanger pour préparer cette rencontre décisive. Blessés lors du précédent match, Illiman Ndiaye et Lamine Camara ont pris part normalement à la séance collective.



Illiman Ndiaye a assuré que le groupe se trouve dans de bonnes dispositions mentales. Selon lui, les Lions abordent ce match avec la même approche depuis le début du tournoi, tout en étant conscients de la difficulté de l’adversaire. Il a indiqué que le Soudan est une équipe bien connue et observée, et que l’objectif reste clair : tout faire pour gagner.



Le Sénégal affrontera le Soudan samedi à Tanger à partir de 16 heures GMT, pour une place en quarts de finale de la CAN 2025.



Sorti sur blessure lors du dernier match, Illiman Ndiaye s’est voulu rassurant sur son état physique, affirmant se sentir bien et prêt, avec un groupe conscient des objectifs à atteindre.



Pape Guèye a, de son côté, insisté sur l’importance de la concentration dans ce match à élimination directe. Il a rappelé que l’enjeu est simple : gagner pour continuer l’aventure. Le milieu de terrain a souligné que le plus important est de rester focalisé sur le jeu de l’équipe et d’appliquer les consignes du sélectionneur, se disant disponible pour jouer à n’importe quel poste.



Même discours chez Boulaye Dia, qui a évoqué un match décisif où la victoire est impérative pour éviter l’élimination. Il a insisté sur la nécessité du sérieux et de l’engagement total pour franchir ce cap.



L’attaquant a également mis en avant l’esprit de groupe et la concurrence saine au sein de la sélection, affirmant que tous les joueurs se soutiennent, quel que soit le choix du onze de départ. Bien qu’il n’ait pas encore disputé la moindre minute depuis le début de la compétition, Boulaye Dia se dit prêt à répondre présent si l’opportunité se présente.



Enfin, évoquant l’absence de Kalidou Koulibaly, suspendu pour ce match, il a rappelé l’importance du capitaine tout en exprimant sa confiance dans la capacité du groupe à s’adapter et à pallier ce manque.

