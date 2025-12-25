CAN 2025 : les Lions visent la qualification face à la RDC





L’équipe nationale du Sénégal aborde avec ambition son match face à la République démocratique du Congo, comptant pour la Coupe d’Afrique des nations 2025. Une victoire permettrait aux Lions de valider leur billet pour le tour suivant de la compétition, ont affirmé vendredi le sélectionneur Pape Thiaw et le milieu de terrain Idrissa Gana Guèye.



La rencontre est prévue ce samedi à partir de 15 heures GMT, au stade Ibn-Battuta de Tanger. Un succès assurerait au Sénégal une qualification directe pour les huitièmes de finale.



Pour Pape Thiaw, chaque rencontre doit être abordée avec sérieux et concentration. Il a reconnu que l’opposition face à la RDC s’annonce relevée, tout en assurant que son équipe s’est préparée en conséquence pour aller chercher la victoire. Le technicien sénégalais a rappelé l’importance d’avancer étape par étape dans la compétition.



Le sélectionneur a également mis en avant l’évolution de l’équipe congolaise depuis son dernier affrontement avec le Sénégal, disputé en septembre dernier à Kinshasa lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Selon lui, il reviendra aux Lions d’imposer leurs principes de jeu afin de faire la différence, soulignant que le statut du Sénégal transforme chaque match en confrontation très disputée.



Pape Thiaw a insisté sur ce qu’il considère comme des éléments déterminants pour cette rencontre, notamment la patience et la détermination. Il a aussi précisé que l’ensemble de l’effectif est disponible pour ce match.



De son côté, Idrissa Gana Guèye a rappelé l’importance de cette rencontre pour la suite du parcours du Sénégal. Le milieu de terrain d’Everton a souligné la forte motivation du groupe, conscient qu’une victoire serait synonyme de qualification.



Il a assuré que les joueurs appliqueront les consignes du staff technique afin d’atteindre l’objectif fixé. Mettant en avant la richesse de l’effectif, Idrissa Gana Guèye a salué l’équilibre entre joueurs expérimentés et jeunes évoluant dans de grands clubs, estimant que cette complémentarité constitue un atout majeur pour l’équipe, confiante dans sa capacité à corriger ses imperfections et à rester fidèle à son identité de jeu.

