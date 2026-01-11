CAN 2025 : les Lions du Sénégal arrivent à Rabat pour la finale face au Maroc

Menu
L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Samedi 17 Janvier 2026 à 05:06


L’équipe nationale du Sénégal est arrivée vendredi à Rabat à 18h21, où elle disputera la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 face au Maroc.

Cette rencontre, comptant pour la 35ᵉ édition du tournoi continental, est programmée dimanche au stade Moulay-Abdellah de Rabat à partir de 19h00 GMT.

Avant de rejoindre la capitale marocaine, les Lions séjournaient à Tanger, ville qui a accueilli l’ensemble de leurs matchs depuis la phase de groupes, y compris les huitièmes de finale, les quarts et la demi-finale.

Les joueurs sénégalais ont rallié Rabat à bord du TGV Al Boraq. À leur arrivée à la gare de Rabat-Agdal, ils ont été chaleureusement accueillis par de nombreux supporters sénégalais venus en masse leur témoigner leur soutien.

L’enthousiasme populaire a rendu l’accès au bus difficile pour les joueurs, celui-ci ayant été rapidement encerclé par les supporters. Les forces de l’ordre marocaines sont alors intervenues pour rétablir le calme.

Malgré cela, les supporters, chantant et courant derrière le bus, ont tenu à accompagner l’équipe nationale jusqu’à son hôtel.

Le Sénégal et le Maroc s’affronteront pour la première fois de leur histoire en finale de la Coupe d’Afrique des nations.




