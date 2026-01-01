CAN 2025 : le calendrier et les grands rendez-vous de la phase finale

Huitièmes de finale : des chocs dès le départ

Le coup d’envoi de cette phase finale sera donné samedi 3 janvier 2026, avec deux rencontres majeures :



Sénégal – Soudan à 16h00, où les Lions de la Teranga chercheront à confirmer leur statut de favoris.

Mali – Tunisie à 19h00, un duel de techniciens prometteur.

Le lendemain, dimanche 4 janvier, le Maroc affrontera la Tanzanie à 16h00, tandis que l’Afrique du Sud défiera le Cameroun à 19h00, dans ce qui pourrait être un véritable test pour les Bafana Bafana et les Lions Indomptables.



Lundi 5 janvier, l’Égypte croisera le fer avec le Bénin (16h00), et le Nigeria affrontera le Mozambique (19h00). Enfin, mardi 6 janvier, l’Algérie défiera la RD Congo (16h00), et la Côte d’Ivoire se mesurera au Burkina Faso (19h00).



Les quarts de finale : les favoris face à face

Les quarts de finale se joueront vendredi 9 et samedi 10 janvier 2026. Parmi les affiches à suivre :



Le vainqueur du duel Mali/Tunisie contre le vainqueur Sénégal/Soudan

Le vainqueur Afrique du Sud/Cameroun contre le vainqueur Maroc/Tanzanie

Le vainqueur Égypte/Bénin contre le vainqueur Nigeria/Mozambique

Le vainqueur Côte d’Ivoire/Burkina Faso contre le vainqueur Algérie/RD Congo

Chaque rencontre s’annonce serrée, les équipes africaines étant plus que jamais prêtes à tout pour se rapprocher du sacre continental.



Demi-finales et finales : le sommet du football africain

Les demi-finales se tiendront mercredi 14 janvier, avec deux matchs programmés à 17h00 et 20h00. Les vainqueurs de ces rencontres se disputeront la finale le dimanche 18 janvier à 19h00, tandis que les perdants s’affronteront pour la 3ᵉ place le samedi 17 janvier à 16h00.



Cette CAN 2025 promet du suspense, des surprises et de grandes performances individuelles. Les amateurs de football africain auront à cœur de suivre ces matchs où chaque équipe donnera le meilleur d’elle-même pour inscrire son nom au palmarès de la compétition.

