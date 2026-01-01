Menu
CAN 2025 : le calendrier et les grands rendez-vous de la phase finale


Rédigé le Vendredi 2 Janvier 2026 à 23:41 | Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre dans sa phase décisive avec les huitièmes de finale, qui s’annoncent déjà palpitants. Après une phase de groupes intense, les seize équipes qualifiées vont se livrer à des confrontations à élimination directe, où chaque match peut réserver des surprises.


Huitièmes de finale : des chocs dès le départ

Le coup d’envoi de cette phase finale sera donné samedi 3 janvier 2026, avec deux rencontres majeures :

  • Sénégal – Soudan à 16h00, où les Lions de la Teranga chercheront à confirmer leur statut de favoris.

  • Mali – Tunisie à 19h00, un duel de techniciens prometteur.

Le lendemain, dimanche 4 janvier, le Maroc affrontera la Tanzanie à 16h00, tandis que l’Afrique du Sud défiera le Cameroun à 19h00, dans ce qui pourrait être un véritable test pour les Bafana Bafana et les Lions Indomptables.

Lundi 5 janvier, l’Égypte croisera le fer avec le Bénin (16h00), et le Nigeria affrontera le Mozambique (19h00). Enfin, mardi 6 janvier, l’Algérie défiera la RD Congo (16h00), et la Côte d’Ivoire se mesurera au Burkina Faso (19h00).

Les quarts de finale : les favoris face à face

Les quarts de finale se joueront vendredi 9 et samedi 10 janvier 2026. Parmi les affiches à suivre :

  • Le vainqueur du duel Mali/Tunisie contre le vainqueur Sénégal/Soudan

  • Le vainqueur Afrique du Sud/Cameroun contre le vainqueur Maroc/Tanzanie

  • Le vainqueur Égypte/Bénin contre le vainqueur Nigeria/Mozambique

  • Le vainqueur Côte d’Ivoire/Burkina Faso contre le vainqueur Algérie/RD Congo

Chaque rencontre s’annonce serrée, les équipes africaines étant plus que jamais prêtes à tout pour se rapprocher du sacre continental.

Demi-finales et finales : le sommet du football africain

Les demi-finales se tiendront mercredi 14 janvier, avec deux matchs programmés à 17h00 et 20h00. Les vainqueurs de ces rencontres se disputeront la finale le dimanche 18 janvier à 19h00, tandis que les perdants s’affronteront pour la 3ᵉ place le samedi 17 janvier à 16h00.

Cette CAN 2025 promet du suspense, des surprises et de grandes performances individuelles. Les amateurs de football africain auront à cœur de suivre ces matchs où chaque équipe donnera le meilleur d’elle-même pour inscrire son nom au palmarès de la compétition.



