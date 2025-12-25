CAN 2025 : le Sénégal affrontera le Soudan en huitième de finale

Le Sénégal connaît désormais l’équipe qu’il affrontera en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les Lions seront opposés au Soudan, qui a terminé à la troisième place du groupe E à l’issue de la phase de poules.



Cette qualification du Soudan fait suite à sa défaite concédée mercredi face au Burkina Faso, un résultat qui n’a toutefois pas empêché l’équipe soudanaise d’accéder au tour à élimination directe.



La rencontre entre le Sénégal et le Soudan est programmée pour le samedi 3 janvier à partir de 16 heures GMT. Il s’agira du tout premier match des huitièmes de finale de cette édition de la CAN 2025.

