L'Actualité au Sénégal

CAN 2025 : le Sénégal affrontera le Soudan en huitième de finale


Rédigé le Mercredi 31 Décembre 2025 à 20:26 | Lu 24 fois Rédigé par


Le Sénégal est fixé sur son adversaire des huitièmes de finale de la CAN 2025. Les Lions croiseront le Soudan le samedi 3 janvier à 16h GMT.


Le Sénégal connaît désormais l’équipe qu’il affrontera en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Les Lions seront opposés au Soudan, qui a terminé à la troisième place du groupe E à l’issue de la phase de poules.

Cette qualification du Soudan fait suite à sa défaite concédée mercredi face au Burkina Faso, un résultat qui n’a toutefois pas empêché l’équipe soudanaise d’accéder au tour à élimination directe.

La rencontre entre le Sénégal et le Soudan est programmée pour le samedi 3 janvier à partir de 16 heures GMT. Il s’agira du tout premier match des huitièmes de finale de cette édition de la CAN 2025.




