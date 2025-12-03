CAN 2025 : le Mali accroché par la Zambie pour son entrée en lice





Le Mali a entamé la Coupe d’Afrique des nations 2025 sur une note mitigée. Opposés à la Zambie ce lundi au stade Mohammed-V de Casablanca, les Aigles ont dû se contenter d’un match nul (1-1) lors de la première journée du groupe A.



Dès la première période, la sélection malienne a imposé son rythme, multipliant les situations offensives. Cette domination a été concrétisée par l’obtention d’un penalty à la suite d’une faute sur Nene Dorgeles. Toutefois, la tentative d’El-Bilal Touré a été stoppée par le gardien zambien, empêchant le Mali de prendre l’avantage avant la pause.



Au retour des vestiaires, les Aigles ont poursuivi leurs efforts et ont fini par trouver l’ouverture. À la 61ᵉ minute, Lassine Sinayoko a ouvert le score après un corner joué rapidement, donnant l’avantage au Mali, qui semblait alors bien parti pour décrocher les trois points.



Mais la Zambie n’a jamais renoncé. Dans les derniers instants de la rencontre, les Chipolopolos ont égalisé grâce à une tête de Patson Daka dans le temps additionnel, arrachant le nul à la toute dernière seconde.



Ce résultat laisse le Mali avec des regrets, après avoir longtemps maîtrisé la rencontre. Avec ce match nul, le Maroc prend seul la tête du groupe A. Les Aigles devront impérativement réagir lors de leur prochaine sortie face aux Lions de l’Atlas afin de rester pleinement en course dans la compétition.

