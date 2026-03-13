CAN 2025 : la FSF saisit officiellement le TAS pour contester la décision de la CAF

Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de passer à l’action en donnant un mandat urgent à ses avocats pour saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne. Cette démarche vise à obtenir l’annulation de la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) concernant la finale de la CAN 2025.

Dans une résolution rendue publique, l’instance dirigeante du football sénégalais affirme qu’elle utilisera tous les moyens juridiques et institutionnels disponibles pour faire valoir ses droits et rétablir l’équité sportive.

La FSF conteste fermement la décision prise le 17 mars 2026, qui a attribué la victoire au Maroc sur un score de 3-0 par forfait, à la suite d’un recours introduit après la finale disputée à Rabat.

Lors de cette rencontre, le Sénégal s’était imposé sur le terrain après prolongation. Le match avait connu une interruption en fin de temps réglementaire, avant que les joueurs ne reprennent le jeu. Un penalty accordé au Maroc avait été stoppé, puis le but décisif avait été inscrit par Pape Guèye.

Malgré cette issue sportive, la décision en appel est venue remettre en cause le résultat initial, ce que la FSF rejette catégoriquement. Elle affirme que l’équipe nationale reste, selon elle, le véritable vainqueur de la compétition.

Par ailleurs, la fédération dénonce la situation de supporters sénégalais interpellés au Maroc à la suite des incidents liés à cette finale. Elle indique poursuivre les démarches nécessaires pour obtenir leur libération dans les meilleurs délais.